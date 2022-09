podcast de volkskrant elke dag

🎧 Valt er iets te doen aan die astronomische gasprijzen?

De Europese Commissie presenteerde woensdag maatregelen om burgers en bedrijven compenseren voor de hoge energieprijzen. Hoe hard grijpt Brussel in? Correspondent Marc Peeperkorn legt het uit. Energie-experts Bard van de Weijer en Tjerk Gualthérie van Weezel vertellen hoe die hoge gasprijs doorwerkt in huishoudens en bij bedrijven. En wat we eraan kunnen doen.