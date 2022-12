🎧 Vader aan het front en moeder aan het werk: veel Oekraïense kinderen zitten alleen thuis

De oorlog in Oekraïne heeft ook grote invloed op het leven van kinderen. Online onderwijs wordt vaak onmogelijk gemaakt door stroomstoringen en kinderen zijn veel alleen thuis, omdat vaders vechten aan het front en moeders moeten werken. Wat doet dit met de kinderen en met de emancipatie van de Oekraïense vrouw? We bespreken het met verslaggever Fleur de Weerd, die net terug is uit Oekraïne.

Luisteren kan ook via Apple Podcasts, Spotify of Google Podcast

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee