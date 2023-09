▶Tunesiëdeal mislukt; Europa laat zich gijzelen door een dubieus regime

Tunesië moet bootjes met migranten tegenhouden die naar Europa willen vertrekken, dat was de afspraak die in juli werd gemaakt met de EU. Toch zijn er in augustus meer vluchtelingen dan ooit naar Italië gekomen. Vallen er wel afspraken te maken met een land dat economisch wankelt en waar een onbetrouwbare potentaat aan de macht is? We bespreken het met Italië-correspondent Rosa van Gool en correspondent Jenne Jan Holtland die in Tunesië was.

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels