🎧 Podcast Stuurloos

Thuis mag je een persvers mens zijn, maar buiten ben je burger. Luister de podcast van Kustaw Bessems

Weinigen kunnen met zoveel liefde spreken over de rechtsstaat als rechtsfilosoof Dorien Pessers. Eigenlijk wil ze sinds haar pensioen niet meer meedoen aan het publieke debat, maar voor Stuurloos maakt ze een uitzondering. Met Kustaw Bessems bespreekt ze hoe belangrijk het is om af te wijken van regels, waarom ze zich doodergert aan persoonlijke verhalen van Kamerleden, wat het gevaar is van de ‘bange mannetjes’ bij Forum en waarom de Zuidas een probleemwijk is.