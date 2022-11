🎧 Staphorst en boerenprotesten laten zien: intimidatie en eigenrichting worden beloond

Het demonstratierecht is heilig, maar niet in Staphorst, bleek vorig weekend. Hoe gaan burgemeesters demonstranten beter beschermen? Verder in deze aflevering: de rol van de NPO in de affaire DWDD. Ook de arbeidsvoorwaarden waren daar niet al te best. Moet de publieke omroep niet juist het goede voorbeeld geven? En het CDA mengt zich in het asieldebat en pleit voor het sluiten van grenzen, hoe realistisch is dat?

Luisteren kan ook via Apple Podcasts, Spotify of Google Podcast

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee