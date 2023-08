▶ Spanningen tussen Rusland en Finland zorgen ook voor onrust op de Finse eilandengroep Åland

De Finse eilandengroep Åland in de Oostzee herbergt een curiosum: een Russisch consulaat. Het is een overblijfsel van een verdrag uit 1856. Sinds de Russische inval in Oekraïne willen inwoners van Åland af van de diplomatieke buitenpost. Maar is dat wel verstandig? We bespreken het met correspondent in Scandinavië Jeroen Visser.

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels