🎧 Soldaten sterven voor de goede zaak, wordt er in Rusland gedachrt. Beluister onze dagelijkse podcast

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp is naar de stad Oelan-Oede afgereisd, waar veel Russische soldaten vandaan komen. Daar wordt geloofd dat die jongens sterven voor de goede zaak. In zijn eigen woonplaats Moskou is behalve de inflatie nog steeds weinig van de oorlog te merken, maar dat is langzaam aan het veranderen.

