🎧 Smullen van de smakelijke en gevreesde restaurantrecensies van Hiske Versprille

Fijne bitters, pit en complexiteit, maar ook onfrisse aroma’s die doen denken aan vieze sportsokken. Hiske Versprille vertelt adjunct-hoofdredacteur Chris Buur en host Esma Linnemann over haar werk als culinair recensent. Hoe pakt ze dit aan, voelt ze zich soms schuldig over haar kritische woorden, en wat vindt ze van de keiharde werkcultuur in de sterrenkeukens?

Of luister op Spotify of Apple podcast

Presentatie: Esma Linnemann Redactie en montage: Sofia Robben Eindredactie: Corinne van Duin Artwork: Sophia Twigt