🎧 Sleept Oekraïne deze week het EU-kandidaat-lidmaatschap in de wacht?Beluister onze dagelijkse podcast

Sleept Oekraïne deze week het EU-kandidaat-lidmaatschap in de wacht?

Is de Europese Unie soepeler geweest voor Oekraïne dan voor andere landen in het proces voor het kandidaat-lidmaatschap? Sheila Sitalsing bespreekt het met onze correspondent in Brussel, Marc Peeperkorn. EU-voorzitter Von der Leye stelt dat als de Oekraïners bereid zijn om te sterven voor de Europese droom, dat wij hen dan moeten helpen dit te verwezenlijken. Maar is de EU wel klaar voor nieuwe lidstaten in het oosten van Europa?