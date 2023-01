🎧 Skiën tussen groene weides: is het einde van de wintersport in zicht?

Europese skigebieden kleuren momenteel ongekend groen, mede doordat het klimaat in de Alpen twee keer zo snel opwarmt als het wereldwijde gemiddelde. Oscar van Putten sprak met vakantiegangers: hoe ziet wintersporten in een sneeuwloos skigebied eruit? En zijn wintersportvakanties in de toekomst nog wel reëel? Dat vragen we redacteur Niels Waarlo.

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee