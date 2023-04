🎧 Sisterhood: moeten vrouwen elkaar altijd steunen?

‘Er is een speciaal plekje in de hel gereserveerd voor vrouwen die elkaar niet helpen’, zei politica Madeleine Albright bij een campagnebijeenkomst van Hillary Clinton in 2016. Dat is het idee van ‘sisterhood’: vrouwen moeten áltijd solidair zijn. Maar mag je dan helemaal geen kritiek meer uiten op andere vrouwen, zoals schrijfster Stéphanie Hoogenberk doet in haar podcast De Shitshow? Dat bespreekt host Esma Linnemann met verslaggever Loes Reijmer, oud-columnist Sheila Sitalsing en politicoloog Julia Wouters.

