Sinds de verkiezingen draait het in Den Haag vooral om theater

De crisis in het kabinet is nog niet bezworen. Leden van het kabinet wekken de indruk het zeer oneens te zijn, maar waarmee blijft onduidelijk. De VVD stelt zich op als de neutrale toeschouwer in het stikstofdebat en het CDA lijkt wanhopig op zoek naar wat anders moet. Ondertussen is Caroline van der Plas voor even de zon in het Haagse zonnestelsel.

