🎧 Schrijver Mano Bouzamour over het trauma van zijn eerste boek. En hoe het goedkwam.

Gijs wordt ontvangen door de burgemeester van Arnhem: Ahmed Marcouch. Natuurlijk hebben ze het over de Gelderse stad, maar ook over hoe de kleine Ahmed op 10-jarige leeftijd vanuit Marokko in Amsterdam-Oost terechtkwam. Dat voelde alsof hij in de ‘tijdmachine van professor Barabas’ was gestapt. Zijn tijd bij de politie heeft hem gevormd. En hoe hij als kind met een migratieachtergrond bezig was met nationaliteit, maakte hem steeds liberaler in zijn gedachtegoed.G

Presentatie: Gijs Groenteman Montage: Daan Hofstee Redactie: Tamar Bot, Fanny van der Reijt, Corinne van Duin en Daan Boeren