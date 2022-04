Podcast De liefde van nu

Sarah voedt haar kinderen op met twee vaders

Sarah wist het na haar 35ste verjaardag zeker: ze had een kinderwens. Wat ze niet had was een vriend. Dus ging ze ‘daten’ met homomannen die ook kinderen wilden. Uiteindelijk leidde dit tot twee vaders en twee zonen. Hoe is het om je kinderen op te voeden in een regenbooggezin?