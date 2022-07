🎧 Podcast De Kamer van Klok

🎧 Rusland vreest het gevaarlijkste westerse wapen tot nu toe

Stieven Ramdharie praat ons bij over het gevaarlijkste westerse wapen tot nu toe: de Himars-raket. Deze raket zou wel eens een gamechanger kunnen zijn. En Elena, de Oekraïense vriendin van Iris Koppe, maakt zich grote zorgen over haar zoon. Hij heeft zijn kinderen al maanden niet gezien en houdt het nu niet langer: er staat een ontmoeting gepland. En dat is niet zonder risico.