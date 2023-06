▶ Rusland heeft het sterkste motief voor het opblazen Kachovka-dam

Wie zit er achter de verwoesting van de stuwdam in Dnipro? Alleen Rusland lijkt belang te hebben bij de aanslag, maar bewijs dat het Russische leger erachter zit, is er nog niet. Wat weten we tot nu toe over de aanslag ? En wat zijn de gevolgen voor het tegenoffensief van Oekraïne? Buitenlandredacteur Tom Vennink en verslaggever Michael Persson praten je bij.

