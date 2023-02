🎧 Ramp op ramp in Turkije: na de aardbevingen is er de vrieskou

Na de aardbeving in Turkije en Syrië is de kou een groot gevaar. Gezinnen die dakloos zijn geworden zoeken warmte in auto’s en mensen slapen in tentjes en onder zeilen, ziet verslaggever Jarl van der Ploeg ter plaatse. Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans legt uit hoe moeilijk het is om aardbevingen nauwkeurig te voorspellen. Hoe kan Turkije zich er dan toch tegen wapenen?

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee