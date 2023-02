🎧 Queers in Kyiv zijn teleurgesteld in westerse vrienden: ‘Activisme is niet meer dan een lifestyle’

Oekraïense en westerse queers vonden elkaar jarenlang in de Berlijnse technoclubscene. Nu veel Oekraïners naar die stad zijn gevlucht, voelen ze zich minder gesteund en raakt de liefde bekoeld. Waar komt dat door? En hoe vergaat het de lhtbi’ers die in Oekraïne zijn gebleven? We bespreken het met verslaggever en Oekraïne-kenner Fleur de Weerd.

