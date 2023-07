🎧 Podcast Met Groenteman in de kast

🎧Psychiater Floortje Scheepers: ‘Vervelen is ongelofelijk essentieel. Als je jezelf de hele dag aan het vermaken bent met applicaties en activiteiten, kun je niet meer autonoom op nieuwe gedachten en ideeën komen’

In Met Groenteman in de kast gaat Gijs Groenteman iedere week in gesprek met iemand die hem op de een of andere manier heeft verwonderd of is opgevallen.