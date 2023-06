Prinses Laurentien deed een slim beleidsvoorstel voor de toeslagenouders

GroenLinks overkwam deze week een flink bedrijfsongeval, toen Statenlid Deborah Fernald niet voor haar eigen partij besloot te stemmen in de Eerste Kamer. Intussen deed prinses Laurentien een verrassend helder voorstel om de toeslagenaffaire af te handelen en is heel bestuurlijk Nederland nog steeds tegen de voorgestelde spreidingswet. Tot slot ontmoette Pieter Klok BBB-leider Caroline van der Plas, die vooral erg sympathiek wist over te komen.

Colofon Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Djuna Kramer en Eva van Leeuwen Montage: Rinkie Bartels, Simone Eleveld, Daan Hofstee