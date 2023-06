▶ Poetins sterke Russische staat blijkt toch niet onaantastbaar

De krankzinnige opeenvolging van gebeurtenissen in Rusland op vrijdag en zaterdag mondde uiteindelijk uit in de vlucht van Jevgeni Prigozjin en de opheffing van zijn beruchte Wagner-privéleger. Wat heeft hem bezield? En wat betekent dit voor de positie van Poetin? Dat bespreken we met Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp.

Of luister via Google, Spotify of Apple Podcasts

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels, Simone Eleveld