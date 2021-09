Podcast: Thorium geldt al tijden als de grote belofte van duurzame energie. Nu is China een stap dichter bij een reactor

Een nagenoeg onuitputtelijke bron die bijna geen CO2 uitstoot: de thoriumreactor zou - al tijden - het klimaat kunnen redden. Nu is China dicht bij een werkende centrale. Gaat het dan toch gebeuren? Ontdek alles over deze spannende vorm van energie in onze nieuwste wetenschapspodcast. Met energieredacteur Bard van de Weijer en wetenschapsredacteur George van Hal. Presentatie: Tonie Mudde.