▶ Pieter Omtzigt trekt overal kiezers weg

Pieter Omtzigt profileert zich sterk op bestuurscultuur en bestaanszekerheid. Maar wat zijn de opvattingen over migratie en klimaat? Ook alle standpunten van Frans Timmermans zijn nog niet allemaal duidelijk. Of is het juist slim om niet al te uitgesproken te zijn? Ondertussen vertrekt Vera Bergkamp straks als voorzitter van de Tweede Kamer en trekt Wopke Hoekstra mogelijk naar Brussel.

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels