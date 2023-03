🎧 Pete Wu: ‘Ik heb vier masters en twee bachelors gedaan dankzij de snackbar van mijn ouders’

Gijs is op bezoek bij schrijver Pete Wu. Hij schreef onlangs een mooi artikel in de Volkskrant over de snackbar van zijn ouders. Al vraagt hij zich nu af of hij het verleden niet veel heeft geromantiseerd. Zijn ouders migreerden 50 jaar geleden van China naar Nederland. Wu merkt dat ze een beetje in die tijdsgeest zijn blijven hangen. Praten over gevoelens en uit de kast komen, was daardoor niet gemakkelijk. Maar: dankzij het harde werken in de snackbar kon hij wel twee bachelors en 4 vier masters afronden.

Of luister via Spotify, Apple podcast of Google podcast