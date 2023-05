Opvang in de regio? In Libanon blijkt het niet te werken

Honderden Syrische vluchtelingen in Libanon zijn uitgezet door het leger. De afkeer tegen vluchtelingen in Libanon is niet nieuw, maar door hyperinflatie en nepnieuws is de sfeer nu grimmiger dan voorheen. En de situatie laat zien dat het in Nederland populaire begrip ‘opvang in de regio’ niet werkt. Luister naar onze Midden-Oosten correspondent Jenne Jan Holtland.

