Podcast Elke Dag

🎧 Op ‘tsaar’ Poetin nog steeds geen kritiek. Luister naar de dagelijkse podcast

Oekraïne slaat hard terug. In het noorden van de Donbas is de stad Lyman heroverd en dat is een zware tegenslag voor Poetin. In Rusland wordt er veel kritiek geuit op de aftandse mobilisatiestructuur en legerleiding. Diplomatiek redacteur Arnout Brouwers vertelt over de wanhoopstoespraak en nucleaire dreiging. Het Westen is nu met Poetin op onbekend terrein.