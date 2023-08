▶ Oekraïense havenstad Odesa: slagveld en badplaats

In Odesa zijn de beschietingen weer net zo intensief als in het begin van de oorlog. De haven wordt gesaboteerd en is zo goed als onbruikbaar, maar ook de oude badplaats is doelwit. Correspondent Tom Vennink was ter plaatse en vertelt hoe deze stad onder vuur toch een uitvalsbasis voor Oekraïners blijft om te ontspannen op terrassen en het strand.

Of luister via Google, Spotify of Apple Podcasts

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels