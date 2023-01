Nooit meer vliegschaamte? Op de tekentafel liggen de schone vliegtuigen klaar

Herrie, vervuiling, CO2-uitstoot: vliegtuigen hebben veel grote nadelen. Valt daar nou echt niks aan te doen? Jazeker, want er komen steeds stillere en schonere vliegtuigen aan. Soms met wonderlijke vernieuwingen, zoals vliegen op gerecycled frituurvet. En waar blijven toch die elektrische vliegtuigen? Met Volkskrant-journalist Nienke Zoetbrood en Joris Melkert, universitair hoofddocent lucht- en ruimttevaarttechniek (TU Delft).

