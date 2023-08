▶ Niger verzet zich tegen jihadisme en oud-kolonisator Frankrijk

De staatsgreep in Niger is het gevolg van onvrede in het land over de gewelddadige, islamitische groeperingen die het land teisteren. Ook de invloed van de vroegere kolonisator Frankrijk zorgt al lang voor onrust. Hoe moet het verder met het straatarme land? En wat zijn de gevolgen voor de regio? We bespreken het met Afrika-correspondent Joost Bastmeijer en chef buitenland Carlijne Vos..

