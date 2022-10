🎧 Nieuwe Oekraïense clusterbommen zijn een antwoord op de Russische mobilisatie

Rusland bombardeert dagelijks nutsvoorzieningen in Oekraïne waardoor burgers zonder stroom en water zitten. Het Oekraïense leger slaat ondertussen hard terug met clustermunitie om zoveel mogelijk Russische soldaten uit te schakelen. Dit levert onrust op in Rusland en dat merkt Poetin ook. Niet voor niets heeft hij aangekondigd dat de mobilisatie bijna ten einde is. Luister naar wapenexpert Stieven Ramdharie en oud-Rusland-correspondent Tom Vennink.

