🎧 Niet naar Qatar, is dat hypocriet? Beluister onze politieke podcast

Edith Schippers is kandidaat-lijsttrekker van de VVD bij de Eerste Kamerverkiezingen. Is zij een serieuze opvolger voor Rutte? Ze heeft er in ieder geval de ervaring voor. En tegen de wens van de Kamer in wil het kabinet een delegatie naar het WK Voetbal in Qatar sturen. Het gas moet toch ergens vandaan komen? Of moeten we principieel zijn? Luister naar Raoul du Pré, Pieter Klok, Sheila Sitalsing en Gijs Groenteman.

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee