▶ Nederland levert F16’s aan Oekraïne, maar voor het zomertegenoffensief is het te laat

Denemarken en Nederland willen en kunnen de eerste F16’s leveren aan Oekraïne. Het vergt nog een maandenlange, intensieve training voordat Oekraïense piloten ermee kunnen vechten. Zal de macht in het luchtruim het verschil in de oorlog gaan maken? We bespreken het met defensiespecialist Stieven Ramdharie en diplomatiek redacteur Arnout Brouwers.

