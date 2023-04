Nauwelijks regen en lege stuwmeren: Europa zet zich schrap voor superdroogte

In het Middellandse Zeegebied komt de droogte dit jaar veel vroeger dan normaal. Komt dat door klimaatverandering of heeft het een andere oorzaak? En wat doen landen om zich tegen watertekorten te wapenen? Correspondent in Spanje Dion Mebius en wetenschapsredacteur Maarten Keulemans praten je bij.

