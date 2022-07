🎧 Podcast De Kamer van Klok

🎧Minder vee, daar draait Nederland al 30 jaar omheen. Beluister onze dagelijkse podcast

De boeren zijn boos omdat er niet naar ze geluisterd zou worden. Dat is onzin, zegt redacteur Mac van Dinther. We luisteren al heel lang naar de boeren, mede daardoor zitten we nu zo in de problemen. Het is tijd voor robuuste grenzen tussen veehouders en kwetsbare natuurgebieden, maar hoe komen we daar nu de verhoudingen zo verziekt zijn?