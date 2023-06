Mijn brein heeft het gedaan, edelachtbare

Of luister en abonneer je via Apple Podcasts, Spotify of Google.



Moorden. Zedenmisdrijven. Afpersing. Achter een heftig delict gaat soms een hersenaandoening schuil, weten onderzoekers van het Pieter Baan Centrum inmiddels. In de pas opgerichte neuropoli nemen ze het brein van verdachten onder de loep. Soms proberen criminelen zelfs hersenschade te faken, in de hoop op strafvermindering. Maar hoe kom je daar dan achter? Met psychologieredacteur Kaya Bouma en Thijs van de Kant, initiatiefnemer van de neuropoli.