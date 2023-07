▶ Middenin de bossen bouwt Indonesië een compleet nieuwe hoofdstad

Duizenden bouwvakkers werken in de bossen van Kalimantan aan de nieuwe hoofdstad van Indonesië: Ibu Kota Nusantara. Over een jaar moet het presidentieel paleis worden betrokken. Wat zijn de sociale en ecologische gevolgen van dit megaproject? En waarom een nieuwe hoofdstad? We bespreken het met correspondent Noël van Bemmel die ter plaatse was.

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels