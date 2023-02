🎧 Met een groot offensief neemt Rusland wraak voor eerdere militaire tegenslagen

Verslaggever Tom Vennink was op slechts 200 meter van een raketinslag in een woonwijk in de Donbas. Wel of niet geraakt worden: het is volledige willekeur, zag hij daar. Rond Bachmoet wordt ondertussen hard gevochten. Rusland wil zoveel mogelijk gebied innemen voor Oekraïne nieuwe westerse wapens krijgt.

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee