🎧 Maar liefst vijf sterren voor een serie over schimmelzombies

Films en series en die op games zijn gebaseerd vallen niet vaak bij fans in de smaak, maar The Last of Us lijkt daar een uitzondering op te zijn. Wat maakt deze serie zo goed? Is de kijkervaring te vergelijken met spelen van het spel? En hoe valt het aanhoudende succes van HBO-series te verklaren? Dat bespreekt host Esma Linnemann met game-expert Simoon Hermus en chef kunst en recensent Mark Moorman.

Presentatie: Esma Linnemann Redactie en montage: Sofia Robben Eindredactie: Corinne van Duin Artwork: Sophia Twigt