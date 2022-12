🎧 Louis van Gaal kan dit saaie voetbal alleen goedmaken door wereldkampioen te worden

Eentonig, verdedigend voetbal: dat zorgt voor veel saaie wedstrijden in Qatar. Waarom komt dit WK zo traag op gang? En bij de wedstrijd tegen Qatar droeg sportminister Conny Helder een OneLove-speldje. Is dat het enige signaal dat de Nederlandse regering afgeeft voor inclusiviteit in de voetbalwereld? Luister naar voetbalverslaggever ter plaatse Willem Vissers en columnist Bert Wagendorp.

Luisteren kan ook via Apple Podcasts, Spotify of Google Podcast

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee