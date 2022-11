🎧 Loeiende airco’s en vliegtripjes naar piramides tijdens de klimaattop in Egypte, maar klimaatplannen ontbreken

Klimaatcompensatie voor arme landen heeft hoge prioriteit tijdens de top in Sharm el-Sheikh. Verder lijkt er weinig vooruitgang geboekt. Ligt dat aan de organisatie van gastland Egypte of is er bij de landen een gebrek aan ambitie om de doelen te halen? Luister naar buitenlandredacteur Ben van Raaij en wetenschapsredacteur Maarten Keulemans.

