Lhbti-ers in Irak hebben meer last van machismo dan van de islam

Wie lhbti’er is in Irak, is zijn leven niet zeker. De onverdraagzaamheid wordt steeds groter, gewapende milities gaan actief ‘op jacht’ en in het parlement ligt een wetsvoorstel dat de ‘promotie’ van homoseksualiteit verbiedt. Correspondent Jenne Jan Holtland ging op pad in Bagdad met twee jonge lhbti’ers.

Luisteren kan ook via Apple Podcasts, Spotify of Google Podcast

Colofon Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Djuna Kramer en Eva van Leeuwen Montage: Rinkie Bartels, Simone Eleveld, Daan Hofstee