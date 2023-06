🎧 Klootzak én genie: hoe moeten we omgaan met problematische kunstenaars als Picasso?

In de tentoonstelling ‘It’s Pablo-matic’ in het Brooklyn Museum in New York, wordt kunstschilder Pablo Picasso nou eens niet op een voetstuk gezet, maar fel bekritiseerd om zijn omgang met vrouwen. De bezoekers zijn enthousiast, de recensenten gruwelen van deze aanpak. Hoe moeten we omgaan met het werk van kunstenaars die zich hebben misdragen? Host Esma Linnemann belt met correspondent Maral Noshad Sharifi, die de tentoonstelling bezocht, en gaat in gesprek met kunstcriticus Anna van Leeuwen en adjunct-hoofdredacteur en kunstliefhebber Chris Buur.

Host: Esma Linnemann Redactie en montage: Tiemen Hageman Eindredactie: Corinne van Duin, Emilie van Kinschot Artwork: Sophia Twigt