Klimaatmysterie: zo heet dat de vogels uit de lucht vallen

Niet zo lang geleden was het 38 graden op Siberië. Op Siberië! En in India en Pakistan was het dit voorjaar zo heet dat mensen niet meer buiten konden zijn, en de vogels van de hittestress uit de lucht vielen. Klimaatwetenschappers staan voor een raadsel: nu en dan duiken er hittegolven, overstromingen en andere extremen op die elke verwachting tarten. Welke geheimzinnige kracht jaagt de extremen verder op – en kunnen we ons er wel op voorbereiden?

