Kijken onder de motorkap van de democratie met minister Bruins Slot

Het kabinet mag dan gevallen zijn, minister Hanke Bruins Slot wil verder met haar plannen om het bestuur te versterken. De CDA’er gaat over veel thema’s die in Stuurloos aan de orde komen en laat zich onder meer inspireren door haar periode als pelotonscommandant in het leger. Daar is duidelijk dat je moet vertrouwen op de mensen in het veld. Het leger heeft haar ook geleerd hoe belangrijk het is om de democratische rechtsstaat te verdedigen tegen krachten die haar kapot willen maken,desnoods met een partijverbod.

COLOFON Presentatie en interview: Kustaw Bessems

Montage en redactie: Rinkie Bartels

Redactie: Corinne van Duin en Eva van Leeuwen