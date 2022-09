podcast elke dag

🎧 Kan de thermostaat deze winter nu weer vol open?

Dankzij de steunmaatregelen van het kabinet hoeven veel Nederlanders deze winter toch niet in de kou te zitten. Maar het invoeren van prijsplafonds zou ook weleens tot een hogere gasprijs kunnen leiden. Intussen moet het voor consumenten moeilijker worden om over te stappen van energieleverancier. Energiespecialist Tjerk Gualthérie van Weezel legt uit waarom dat een goed idee is.