🎧 Italië is abnormaal droog en warm: hoe gaat het land daarmee om? Beluister de dagelijkse podcast

šŸŽ§ Podcast De Kamer van Klok

šŸŽ§ ItaliĆ« is abnormaal droog en warm: hoe gaat het land daarmee om? Beluister de dagelijkse podcast

Het is in delen van Italiƫ historisch droog en in de Dolomieten brak een stuk gletsjer af, met zeker negen doden als gevolg. Iedereen is het er over eens: dit komt door klimaatverandering. Maar net als in de rest van Europa maakt men zich meer zorgen over energiezekerheid. Correspondent Rosa van Gool legt uit hoe het land hiermee omgaat.