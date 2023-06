▶ Is het droogterecord toeval of komt het door klimaatverandering?

Nederland heeft al 34 dagen bijna geen regendruppel gezien. Wat is de oorzaak van dit soort weerextremen? En wat zijn de gevolgen van dit aanhoudende droge weer? Met wetenschapsjournalisten Maartje Bakker en Maarten Keulemans bespreken we de droogte.

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Tiemen Hageman Montage: Rinkie Bartels, Simone Eleveld, Daan Hofstee