🎧 Is er al sprake van een kopersmarkt, nu de huizenprijzen dalen?

De kentering op de woningmarkt is niemand ontgaan. De historisch hoge huizenprijzen zijn aan een forse daling begonnen. Wat is er aan de hand? We bespreken het met economieredacteur Marc van den Eerenbeemt en dataredacteur Serena Frijters.

