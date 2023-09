▶Is de Spaanse voetbalrel een teken van de afbrokkeling van het patriarchaat?

Al dagen gaat het over de kus, die ene die de Spaanse voetbalbobo Rubiales ongevraagd plantte op de mond van wereldkampioen Hermoso. Wat zegt de kus over het feminisme in Spanje, bakermat van zowel het machismo als het wettelijk geregelde menstruatieverlof? We bespreken het met Maartje Bakker, oud-correspondent Spanje en verslaggever Fleur Damen.

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels