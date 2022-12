🎧 In Suriname hebben ze grotere problemen dan de excuses voor het slavernijverleden

De aandacht voor de slavernijexcuses was in Suriname lang niet zo groot als in Nederland. Het land heeft andere problemen zoals de penibele economische situatie en de daardoor veroorzaakte armoede. Op welke manier kunnen de excuses Suriname verder helpen? Verslaggever Charlotte Huisman praat ons bij vanuit Paramaribo.

